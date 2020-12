Chi l'ha visto, il caso di Fratellì, l'influencer romano sparito nel nulla. Il giallo degli steroidi

11 dicembre 2020 a

E' sparito nel nulla, ha fatto perdere le sue tracce e adesso ne viene denunciata la scomparsa. Stiamo parlando dell'influencer romano 1727 wrldstar, meglio conosciuto come "Fratelli". La situazione è preoccupante, visto che la fidanzata Simona è stata costretta a chiamare Chi l'ha visto?, la popolare trasmissione di Rai 3 che si occupa di persone scomparse. "Pensavo fosse stato arrestato, invece è sparito nel nulla, portando con sé due carte di credito e gli steroidi anabolizzanti di cui fa uso", ha raccontato la compagna di Algero Corretini (vero nome dell'influencer), che ha oltre 200mila follower su Instagram. Da giorni la giovane lancia messaggi d'aiuto sui social per ritrovare il suo fidanzato, con il quale ha anche un figlio. A più di quattro giorni di distanza dall'ultima volta che l'ha visto, però, la donna ha deciso di contattare il programma di Rai 3.

"Domenica lui ha preso e se n'è andato. Mi ha detto che sarebbe tornato ma non è rientrato. Conoscendolo pensavo fosse stato arrestato, non sarebbe stata una novità. Ma ho chiamato e non è né in questura né in carcere", ha raccontato Simona. La donna, poi, ha detto di non aver presentato nessuna denuncia ufficiale di scomparsa, ma di essersi rivolta subito a Chi l'ha visto? perché il suo fidanzato avrebbe portato con sé documenti, carte di credito e gli steroidi che assume ogni giorno. Una mossa, questa, che farebbe pensare alla premeditazione.

