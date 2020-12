Pomeriggio 5, l'ospite si blocca su Paolo Rossi: “Non ci riesco, chiedo scusa”, poi il pianto a dirotto

10 dicembre 2020 a

a

a

Paolo Rossi è venuto a mancare a soli 64 anni dopo aver lottato per un anno contro un brutto male. Purtroppo il campione del mondo, protagonista del trionfo dell’Italia nel 1982, non ce l’ha fatta ed è morto la scorsa notte: oggi il mondo del calcio e il paese intero sono in lutto, con le televisioni che ovviamente stanno dedicando ampio spazio a Rossi. Lo stesso ha fatto anche Barbara d’Urso, che a Pomeriggio 5 ha fatto una lunga chiacchierata con Fulvio Collovati e Ciccio Graziani. Quest’ultimo è apparso sinceramente devastato dalla scomparsa di Rossi, facendo fatica a parlare: “Non so se ci riesco… se n’è andato un fratello, Paolo era umile e gioioso. Questa notizia mi ha sconvolto davvero. Lo abbiamo voluto e gli vorremo per sempre bene. Scusami Barbara, ma sono molto emotivo in alcuni frangenti. Non ce l’ho fatta, ti chiedo scusa”, ha poi dichiarato Graziani che in lacrime non è più riuscito a dir nulla.

"Noi la Germania...". Paolo Rossi, quel messaggio privato: da godere, puro orgoglio italiano | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.