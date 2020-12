TvTalk, colpo basso a Bruno Vespa in diretta Rai: "Disposto a tutto per promuovere il suo libro". Questa foto...

12 dicembre 2020 a

Ospite di TvTalk, il programma del sabato pomeriggio su Rai 3, ecco Bruno Vespa. Il conduttore di Porta a Porta presenta il suo ultimo libro, ultimo atto in ordine cronologico di una lunga serie di presentazioni. Al termine dell'ospitata, promette al conduttore, Massimo Bernardini, di tornare presto e non per promuovere la sua ultima fatica. E mentre in studio accadeva tutto ciò, ecco che su Twitter, dall'account ufficiale di TvTalk, partiva lo sfottò contro Vespa. "La verità è che, caro Bruno Vespa, per promuovere il tuo ultimo libro sei disposto praticamente a tutto", scrivono dalla redazione. Ma, soprattutto, a corredo aggiungono un collage con quattro foto del conduttore, tra cagnolini, ballerine ed Amadeus, insomma impegnato in più programmi Rai. A promuovere il libro, ovviamente.

