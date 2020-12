David Parenzo a Tagadà, l'ultimo delirio: "Sono tutte ca***". Vede Angela Merkel, si emoziona e perde la testa

14 dicembre 2020 a

"Ho la pelle d'oca". David Parenzo esordisce così a Tagadà su La7, dopo il discorso di Angela Merkel mandato in onda da Tiziana Panella. La cancelliera tedesca ha optato per il lockdown totale a Natale e Capodanno. Questa l'opzione valutata per far fronte all'emergenza coronavirus.La stessa al vaglio del governo italiano dopo il primo weekend "libero". "Il discorso - prosegue Parenzo da sempre tifoso della chiusura totale - mostra la vera leadership, quella che prende decisioni anche impopolari, non stanno lì sempre a lisciare il pelo del gatto di turno".

Poi gli animi si scaldano e il conduttore di La7 dà il via al proprio sfogo: "Due settimane fa, proprio da questo bello studio c'era chi diceva 'ci vogliono sequestrare il Natale, non ci fanno sciare'. Tutte caz***. Immediato l'intervento della Panella che ricorda come il governo abbia concesso una timida apertura. "Un messaggio devastante", la interrompe Parenzo che ammette: "C'è una responsabilità della maggioranza e anche dei singoli partiti come il Pd". Insomma, per il conduttore in Germania "c'è un leader che decide", mentre in Italia manca.

