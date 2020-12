Veronica Gentili, dopo Stasera Italia nuovo impegno nel weekend: scalata incontenibile?

15 dicembre 2020 a

Veronica Gentili non solo conduttrice di Stasera Italia. La sostituta di Barbara Palombelli alla guida del programma di Rete Quattro nel weekend diventa anche "esperta di Facebook". È infatti previsto per oggi, 15 dicembre alle 21, l'appuntamento "Display, l'evento digitale che non c'era". Qui 11 comunicatori provano a sfidare il tubo catodico parlando di marketing. Tra questi - appunto - anche il volto di Mediaset. Con lei - riporta Il Tempo - Vera Gheno, Matteo Flora e Alfredo Accatino.

Al centro il quesito: può un computer fare concorrenza alla televisione? Secondo Michele Franzese, ideatore con Scai Comunicazione di "Heroes meet in Maratea" sì. Come? Basta spostarsi in "prima serata" e vedere l'effetto che fa.

