DiMartedì, Marco Travaglio in difesa di Giuseppe Conte: "Gli altri paesi peggio di noi. Noi abbiamo solo quella tara dei morti"

Anche di fronte all'evidenza Marco Travaglio difende l'operato del governo. I numeri del coronavirus in Italia parlano chiaro, eppure per il direttore del Fatto Giuseppe Conte e compagni hanno fatto meglio di tanti altri. "La curva è stato addomesticata in tempi più rapidi - esordisce a DiMartedì su La7 -, e quindi adesso bisogna cercare di allungare la coperta coi pro e ci contro che ci sono. Si naviga a vista, come gli altri Paesi europei che stanno peggio di noi perché hanno visto peggiorare i loro numeri". L'unico problema? "Noi abbiamo solo quella tara dei morti che dipende dalla caratteristiche della società italiana". Insomma, nello studio di Giovanni Floris Travaglio assolve completamente il premier.

