DiMartedì, Myrta Merlino perde la pazienza: "Basta fesserie, non siamo stupidi. Ce lo avete detto voi"

Myrta Merlino quando sente attaccare gli italiani non ci sta. A DiMartedì la conduttrice di La7 ha smentito il governo: "Perché siete usciti per i negozi? Siete irresponsabili - cita la Merlino i rimproveri dei giallorossi -. A noi ce l'hanno detto, anche i suoi colleghi di governo Sileri". E ancora, senza peli sulla lingua: "Si parla da giorni del modello tedesco, che è fatto anche dalla leadership di Angela Merkel. Forse non è il momento di dare indicazioni chiare, semplici, lineari? Escludo che siamo tutti stupidi, se facciamo tante fesserie è perché non si capisce più nulla". Ancora una volta l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte si contraddice in continuazione. Dopo aver aperto alla possobilità di spostarsi tra i comuni, ora al vaglio c'è addirittura un lockdown per Natale.

