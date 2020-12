Paolo Becchi contro Conte, rischio autoritarismo: "Coronavirus, 430 atti e meno del 3% in Parlamento"

16 dicembre 2020 a

"Su 430 atti varati per contrastare il virus solo meno del 3 % hanno avuto natura parlamentare e il governo ha posto per oltre il 60% la fiducia sui suoi decreti. Neppure ai tempi di „Rigor Monti“ si era arrivati a tanto". Questo il tweet di Paolo Becchi che denuncia il rischio di autoritarismo del governo in materia di emergenza ai tempi del coronavirus.

Una denuncia non nuova da parte del professore che da tempo ha puntato la sua attenzione sulla scarsa confidenza che il governo Conte ha con il Parlamento per quanto riguarda i dpcm. Una accusa che Becchi paragona a quella che si fece ai tempi del governo dei tecnici, guidati dal premier Mario Monti.

