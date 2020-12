Guido Crosetto, lo sfogo contro il governo: "Miglior gestione del virus? I numeri sono bast*** sovranisti"

16 dicembre 2020 a

Come ha gestito l'emergenza coronavirus Giuseppe Conte non l'ha gestita nessuno. Lo pensa Guido Crosetto che con un cinguettio del tutto ironico scrive: "Abbiamo la miglior gestione del virus al mondo. Il problema è che i numeri sono dei ba***i sovranisti". Il fondatore di Fratelli d'Italia, ad oggi imprenditore, non ha dubbi: per il governo Pd e M5s la colpa non è della cattiva gestione della pandemia. Anzi, il premier e i giallorossi vantano un operato come ben pochi paesi europei. Evidentemente dimenticano le cifre. Solo ieri il bollettino registrava più di 14 mila nuovi casi e 864 morti.

Oppure, ancora peggio, dimenticano il flop nella seconda ondata del Covid. Il ritorno della pandemia dopo l'affievolimento di quest'estate era stato preannunciato. Ma il governo cosa ha fatto per farsi trovare preparato? Ben poco. Insomma - è la conclusione sarcastica di Crosetto - tutta colpa dei sovranisti.

