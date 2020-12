Luca Ricolfi a L'aria che tira: “Governo di incapaci. Quanti morti ci costa il loro tergiversare?"

18 dicembre 2020 a

“Perché il governo presieduto da Giuseppe Conte fa così tanta fatica a prendere le decisioni?”. Da questa domanda di Francesco Magnani è partito l’intervento di Luca Ricolfi, ospite de L’aria che tira su La7 in collegamento da Torino. “Non so se ci sia uno scopo, semplicemente non sono capaci”, è stata la sentenza del sociologo che poi ha aggiunto: “La tergiversazione della politica c’è stata anche in altri paesi ma in nessuno ha raggiunto il livello dell’Italia sia nella prima che nella seconda ondata. Il problema è che, secondo gli studi che ho effettuato, tergiversare ha un costo umano che adesso non voglio quantificare esattamente perché siamo in una trasmissione tv, ma nell’ordine di decine di migliaia di morti. Anche in termini di punti di Pil tergiversare ci è costato 2-3 punti: perché succeda non lo so - ha sottolineato Ricolfi - ma vedo questi politici che si preoccupano dei loro equilibri interni e non hanno alcun rispetto del diritto dei cittadini di avere regole chiare e comunicate con i tempi giusti, come accaduto in Germania”.

