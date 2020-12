Enrico Mentana, l'indiscrezione: "Perché Giuseppe Conte ritarda la diretta". Il "contrattempo" in cdm

18 dicembre 2020 a

"Sospettiamo che Giuseppe Conte parlerà a minuti". Sono le 21.20 ed Enrico Mentana, allo speciale TgLa7, si sbilancia: il premier deve illustrare in diretta il Dpcm Natale, i cui contorni sono già stati di fatto anticipati da bozze e indiscrezioni. "Parlerà una volta finiti i programmi di access prime time", sentenzia il direttore. Come dire: l'ultimo colpo di genio del portavoce del presidente del consiglio, Rocco Casalino, per ottimizzare anche in termini di share e visualizzazioni il discorso alla nazione. E alle 21.32 Gaia Tortora, fuorionda, lo informa: "Parla alle 21.45? Che meraviglia...". Motivo? "Misure del Def sui ristori ancora da discutere".



Una volta, i premier parlavano a misura di tg, ora nemmeno più quello: meglio gli eventi "notte-tempo" o giù di lì. E la sostanza? Mentana anticipa quanto dovrebbe essere uscito dal consiglio dei ministri: "Italia in zona rossa il 24, 25, 26 e 27 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio, 2 gennaio e poi 4, 5 e 6. Gli altri giorni zona arancione". E tanti auguri.

