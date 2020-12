Marco Travaglio, la prima pagina contro Renzi: "Dai Conte, fagli la cura Salvini"

19 dicembre 2020 a

Una bella "cura Salvini" anche per Matteo Renzi. Nella redazione del Fatto quotidiano hanno "un sogno", scrivono proprio così: che il premier Giuseppe Conte maltratti il leader di Italia Viva come accaduto ad agosto 2019 in Senato, quando fu sancita la fine della maggioranza gialloverde e iniziò, di fatto, quella giallorossa (per volontà, guarda il caso, proprio di Renzi).





"Migliaia di adesioni all'appello di Antonio Padellaro - esulta il direttore Marco Travaglio -. I lettori del Fatto invitano il premier a portare la crisi in Parlamento e strigliare il capo di IV come quello leghista il 20 agosto 2019". "Un bel Vaffa Day", lo sintetizzano al Fatto prendendo in prestito il gergo del partito di cui sono ombra e voce, il Movimento 5 Stelle. Chissà se davvero Conte avrà il coraggio di affrontare Renzi. Per ora pare di no: anzi, vorrebbe lasciar decantare l'ultimatum di IV e affrontare i problemi dopo le feste. Un bel panettone e un brindisi non si nega a nessuno, figurarsi al premier.

