Maria Giovanna Maglie contro Giuseppe Conte: "Dalla conferenza stampa di Kim Jong-un"

19 dicembre 2020 a

a

a

Jana Gagliardi ha messo in seria difficoltà Giuseppe Conte. La giornalista di Sky Tg24, in conferenza stampa per il nuovo Dpcm, ha chiesto chiaro e tondo: "Ma non è incostituzionale controllare le abitazioni delle persone?". Immediata la replica: "Siccome siamo in zona rossa, noi interveniamo sulla circolazione, sugli spostamenti. Eventualmente se lei andrà in un'abitazione, si potrà verificare dopo".

"Chi ha davvero calpestato Parlamento e italiani". Maglie, il video che i tg non mostrano | Guarda

Una frase che lascia perplessa Maria Giovanna Maglie che paragona il governo a una dittatura: "Dalla conferenza stampa di Kim Jong-un", è il commento al vetriolo arrivato su Twitter. I giallorossi hanno infatti optato per un numero massimo di ospiti in casa e di passeggeri all'interno delle auto: due. Guai di più.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.