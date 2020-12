Maria Giovanna Maglie, il video che non mostrano nei tg: "Ecco chi calpesta davvero Parlamento e gli italiani"

18 dicembre 2020 a

a

a

Incredibile come i Tg asserviti al governo presieduto da Giuseppe Conte abbiano montato ad arte le immagini che mostrano i senatori della Lega che occupano l’aula di Palazzo Madama in maniera simbolica per protestare contro l’azione arbitraria del ministro Federico D’Incà. Maria Giovanna Maglie ha pubblicato un video a seduta sospesa in cui si sente Ignazio La Russa, che in quel momento stava dirigendo la discussione generale sulla modifica dei decreti Sicurezza, risentirsi per quanto fatto dal grillino: “Dovevi avvisarmi prima che volevi parlare, te lo dico fuori seduta”. Proprio nel bel mezzo della discussione, infatti, il ministro D’Incà ha fatto qualcosa di davvero anomalo: ha scavalcato il vicepresidente del Senato e si è messo a parlare senza consenso per comunicare la decisione del governo di porre la fiducia sul provvedimento di modifica dei decreti, abortendo quindi la discussione generale. In Aula è scoppiato il caos, con La Russa che ha cercato di fermare senza successo il ministro in attesa di capire se potesse decidere arbitrariamente di alzarsi e fare un annuncio così pesante. “Il ministro D’Incà chiede la parola - fa notare la Maglie - blocca il dibattito, pone la fiducia senza informare il presidente La Russa. Calpestano il Parlamento e gli italiani”.

"Vergognati! Su la mascherina!". Delirio e rissa in aula al Senato? "Tutta colpa di Ignazio La Russa": a cosa si aggrappano sinistra e "Repubblica"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.