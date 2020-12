Maria Giovanna Maglie, impensabile gesto a L'aria che tira: "Ma cosa sta facendo?", Myrta Merlino interrompe la diretta

17 dicembre 2020 a

Durante la messa in onda de L’aria che tira su La7, Myrta Merlino ha interrotto Maurizio Molinari perché distratta dalle telecamere che indugiavano su Maria Giovanna Maglie. Il direttore di Repubblica stava disquisendo dei pescatori di Mazara del Vallo liberati dopo 108 giorni di prigionia in Libia: “Credo che l’Italia sia stata affiancata dalla Francia in questa operazione, il che è doppiamente interessante per le pensioni che ci sono state tra i due paesi sulla vicenda di Regeni”. Interessante per Molinari ma non per la Merlino, che lo ha bloccato così: “Scusa, mi sono distratta perché stavo guardando Maria Giovanna mentre si misurava l’ossigenazione del sangue con il saturimetro”. “Segna 97, sto bene. La misuro regolarmente”, ha risposto la Maglie. “Ormai prima delle trasmissioni tutti siamo in fissa con il saturimetro”, ha scherzato la Merlino chiudendo questo simpatico siparietto.

