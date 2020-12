Maria Giovanna Maglie, "niente da dire a Pagnoncelli?": il sondaggio-farsa su Conte e Speranza

19 dicembre 2020 a

Maria Giovanna Maglie ha commentato l’ultimo sondaggio condotto da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, che ha destato un certo scalpore nell’opinione pubblica perché riporta cifre che sembrano piuttosto lontane dai sentimenti del paese reale. Giuseppe Conte è infatti segnalato in qualità di leader politico più gradito dagli italiani con il 57% dei consensi: eppure ieri, al momento dell’annuncio della conferenza stampa sulle misure per Natale, il premier è stato travolto da decine di migliaia di commenti negativi e anche piuttosto pesanti. Segno che ormai la credibilità dell’avvocato del popolo sta crollando ai minimi storici, dopo le infinite promesse disattese e l’arroganza nel non ammettere mai di aver sbagliato. Come se non bastasse, subito dopo Conte nel sondaggio di Pagnoncelli c’è Roberto Speranza con il 36%: il ministro della Salute sarebbe più gradito dei leader dell’opposizione, con Giorgia Meloni che sarebbe al 24% e Matteo Salvini 31%. “Avete qualcosa da dire a Pagnoncelli?”, ha chiesto provocatoriamente la Maglie, che evidentemente ha ritenuto di non dover aggiungere altro su un sondaggio che si commenta da solo.

