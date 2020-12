Matteo Bassetti, "icona gay ma piace anche alle donne". La verità sotto il camice: indiscreto privatissimo

Roberto Alessi 20 dicembre 2020 a

Nel mezzo di una pandemia, virologi e infettivologi diventano di colpo star televisive, proprio come i medici delle fiction: in prima linea nella lotta al Covid 19, Matteo Bassetti è uno di quei volti ormai noti, che entrano ogni giorno nei nostri salotti per aiutarci a capire, insegnarci come difenderci da un nemico invisibile e temibile. «Il tempo dedicato al piccolo schermo è tempo sottratto alla famiglia, non ai malati, bensì alla moglie e ai due figli, ci tiene a precisare il professor Bassetti», mi fa sapere Caterina e Fulvio Collovati, che si sono ammalati di Covid e anche grazie a Bassetti che li ha curati, sono guariti bene. E scopro con loro che quando si sfila il camice e varca la soglia di casa, si rivela papà di Francesco, 12 anni, e Dante, 15, marito di Chiara a tutto tondo. Pare che Bassetti sia un'icona gay, ma piace molto pure alle donne, che ne pensa? «Sono cose che mi fanno sorridere, nascono dal gossip, posso solo dirle che sono innamoratissimo di mia moglie». Pretendenti avvisati.

