Silvio Berlusconi vuole candidare "il dottore": l'intreccio familiare con Bernardo Misaggi

Il medico dei Berlusconi. Non Alberto Zangrillo, il dottore che ha assistito Silvio Berlusconi in tutti questi anni, ma Bernardo Misaggi, il luminare che curò la mamma del Cav, l'amatissima signora Rosa. "Un nume tutelare della colonna vertebrale, uno degli ortopedici più quotati in campo nazionale e internazionale", lo definisce il Corriere della Sera. Soprattutto, il possibile candidato di Forza Italia e del centrodestra alla poltrona di governatore della Calabria, successore della scomparsa e compianta Jole Santelli.



Calabrese di Marina di Gioiosa Ionica, il dottor Misaggi gode dell fiducia totale dell'ex premier ed è uno dei nomi in campo per le elezioni regionali che si terranno il prossimo 14 febbraio. Recentemente, rivela il Corsera, Misaggi h a anche scritto alla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen per segnalare le criticità della sanità calabrese, travolta dalla telenevola del commissario che non c'era. Proprio in quei giorni era decollata a sua insaputa una petizione per chiederne la candidatura a governatore e lui per primo ora si sta convincendo a lasciare l'istituto Pini e Milano alla volta della sua natìa Calabria.

