Non è l'arena, "come si è sporcato un po'?". Giletti furioso con la fidanzata di Daniele Leali

A Non è l'arena su La7 si collega Marilisa Loisi, fidanzata di Daniele Leali, per spiegare cosa succedeva alle feste di Alberto Genovese. "Innanzitutto non è il mondo di Genovese, è un mondo normale. La normalità per me può essere diversa dalla vostra: facevamo pranzi, c'era gente sposata, bambini. C'era un bell'ambiente che nell'ultima festa si è sporcato un po'".

Quest'ultima frase fa sobbalzare in studio Massimo Giletti: "Scusi, che cosa vuol dire si è sporcato un po'? Per me è un termine che non posso accettare, lo stupro è un reato molto grave". "Si è sporcato un po' di gente, perché in tutte le altre feste c'era gente perbene". "Tutte le ragazze che parlano di droga se lo sono inventate?". "C'era la droga ma in minima parte". "E allora che concetto ha di gente perbene e buona famiglia, scusi?".

