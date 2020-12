Covid mutato, Iva Zanicchi contro Conte: "Si sapeva da settembre. Italia sempre ultima, non si vergognano?"

21 dicembre 2020 a

Ha rischiato la vita per il Covid, Iva Zanicchi, e ha perso un fratello. Per questo la cantante, presentatrice ed ex europarlamentare azzurra è furiosa con il governo. In collegamento con Barbara D'Urso a Live Non è la D'Urso su Canale 5 si parla del virus "mutato" nella versione inglese e Iva sbotta: "Ma è vero che si sapeva da settembre e come sempre noi arriviamo per ultimi? E' di una gravità inaudita".

Il nuovo virus, super-contagioso, è già arrivato in Italia e la Zanicchi teme nuovi disastri per il sistema sanitario nazionale: "E' già successo con le mascherine. Ma ci sono o ci fanno? Non voglio attaccare il governo ma davvero è una cosa che non si capisce! Ma non si vergognano? Qui non si scherza. Non si gioca con la vita delle persone".

