Otto e Mezzo, Maria Elena Boschi? Pazzesco dietro le quinte: cosa le è uscito di bocca contro Lilli Gruber

21 dicembre 2020 a

Si torna, ancora, a parlare dell'ospitata di Maria Elena Boschi a Otto e Mezzo, su La7, di parecchi giorni fa. Ospitata ad altissima tensione: ci si ricorda lo scontro con Lilli Gruber, parecchio scatenata contro la renziana. Si torna a parlare dell'ospitata perché Dagospia rivela cosa sarebbe accaduto dietro le quinte, dove i presenti hanno descritto la Boschi come "una furia, inc*** nera". E ancora, sempre dietro le quinte, avrebbe sbottato: "Mai più, io non ci metterò più piede". Il riferimento era ovviamente a Otto e Mezzo, dove la Gruber, in particolare con la domanda su mascherine e Giulio Berruti, le aveva teso un discreto trappolone. E Dago si interroga: i renziani continueranno a frequentare il salottino di La7? Staremo a vedere...

