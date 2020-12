Coronavirus, ricoverato l'elemosiniere di Papa Francesco: la Santa Sede cerca di ricostruire i contatti più recenti

21 dicembre 2020 a

È risultato positivo al coronavirus l’elemosiniere di Papa Francesco, il cardinale polacco Konrad Krajewski. Attualmente – come spiega l’Huffpost – l’elemosiniere è ricoverato in osservazione al Policlinico Gemelli per un’iniziale polmonite da Covid-19. Stando a quanto riportano fonti vaticane, la positività di Krajewski - tra le personalità della Santa Sede più vicine a Bergoglio - è stata diagnosticata con tampone faringeo effettuato alla Direzione Sanità e Igiene del Vaticano. Intanto al Gemelli sono in corso gli accertamenti di rito, mentre nella Santa Sede si sta cercando di ricostruire i contatti più recenti del cardinale polacco, in modo da sottoporre a tampone quanti lo abbiano incontrato negli ultimi giorni.

