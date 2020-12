L'aria che tira, "la cagnetta". Guardate la faccia di Massimo Galli: imbarazzo totale

22 dicembre 2020 a

"Professor Galli, mi saluti Mia". E Massimo Galli annuisce un po' imbarazzato. A L'aria che tira su La7 Myrta Merlino congeda il virologo del Sacco di Milano, in collegamento dal suo studio, e regala una chicca ai telespettatori: "Ha una cagnetta meravigliosa, il professore. Me la saluti come al solito, non me la scordo mai. Prima o poi ve la faccio vedere, c'ho anche la foto".

Il Covid mutato uccide di più? Galli dalla Merlino, risposta raggelante. "Sarà il bullo del quartiere"

Ormai "di casa" dalla Merlino, Galli ha approfittato dell'ospitata per annunciare che sarà uno dei "pionieri" della vaccinazione anti-Covid in Italia: "Il 27 dicembre io lo faccio subito, è corretto dare un segnale forte e chiaro che ci si crede. Spero che non si arrivi a niente di spettacolarizzato o di grottesco".





