Annalisa Chirico, gli auguri? "Tutto diverso", tsunami di sensualità: come non si era mai vista

Buon Natale, anche da Annalisa Chirico. Il messaggio a tutti quelli che la seguono piove su Twitter. Un breve video, nove secondi in cui la giornalista spiega: "Un Natale diverso da quelli a cui siamo abituati, ma è comunque Natale. Tanti auguri". Per l'occasione, la Chirico è in pieno spirito natalizio: maglione rosso e labbra rosso fuoco. Inoltre, voce suadente e un poco roca. Insomma, anche sotto all'albero si conferma super-sexy. Tanti auguri anche a lei.

Di seguito, il messaggio postato da Annalisa Chirico su Twitter:

