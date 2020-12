Paolo Becchi, lo sfogo: "Prima lo spettacolo dei cadaveri sui camion, ora l'arrivo del vaccino salvifico"

26 dicembre 2020 a

a

a

"Prima lo spettacolo tragico dei cadaveri portati alla cremazione - imposta dal Ministero - con camion militari ora lo spettacolo dell‘arrivo del vaccino salvifico scortato dai carabinieri. Sepolcri imbiancati!". Questo il tweet polemico di Paolo Becchi rivolto al mondo dell'informazione e in generale a chi ha gestito e chi racconta il giorno della consegna del vaccino anti-Covid.

Becchi dimostra la sua ferma contrarietà alla gestione, in questo caso, della comunicazione sul vaccino. L'attesa spasmodica, poi la scorta dei carabinieri ai camion contenenti l'antivirus, paragonandoli alla tragica scena di marzo quando i camion militari portavano via le salme dei morti di coronavirus via da Bergamo perché non c'erano più spazi nel cimitero.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.