Vincenzo De Luca vaccinato, l'affondo di Osho sul Tempo: "Non so voi, io da oggi sono zona gialla"

La vergogna di Vincenzo De Luca tiene banco un po' su tutti i quotidiani. Si parla del vaccino che si è fatto iniettare ieri, domenica 27 dicembre, al Cotugno di Napoli. Insomma, il governatore salta la fila: le prime dosi "simboliche" erano state previste per operatori sanitari ed rsa, invece lui se ne è accaparrata una. Vicenda che ha destato scandalo e che è costata a De Luca molteplici attacchi, dalla politica e dalla stampa. E di lui si occupa anche Il Tempo, il quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis che come ogni giorno ospita in prima pagina il commento di Osho, in questo caso dedicato proprio a De Luca. E dunque eccolo, il governatore, con sorrisino e mani alzate il quale afferma: "'n so voi, ma io da oggi sò zona gialla". Il tutto per introdurre un pezzo dal titolo eloquente: "Vaccino fatto a De Luca, gli altri aspettino". Governatore-sceriffo colpito e affondato.

