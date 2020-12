Bruno Vespa sul vaccino a Omnibus: "Perché è come un budino", una teoria inquietante sul siero

28 dicembre 2020 a

a

a

Ovunque si parla del vaccino al coronavirus. Non fa eccezione Omnibus, il programma di approfondimento del mattino su La7, dove ospite in collegamento c'è Bruno Vespa. E mister Porta a Porta, parlando del siero, si presta a una metafora un poco enigmatica: "Il vaccino? Come il budino", premette in rima. Ovvero? "Si sa se è buono dopo averlo mangiato". Insomma, Vespa nutre dei dubbi sulla bontà del siero? No, tutt'altro, infatti aggiunge: " Se si tarderà di un solo giorno nelle vaccinazioni sarà un problema". Resta però il fatto che, considerata la metafora, anche Bruno Vespa sembra condividere almeno in minima parte le preoccupazioni di chi guarda con un pizzico di sospetto i tempi rapidissimi con cui sono stati sviluppati i vaccini al coronavirus.

"Una cosa mai accaduta prima": ma come gode Bruno Vespa (tutto "merito" di Mussolini)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.