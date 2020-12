Enrico Mentana, il delirio di una negazionista: "Chi lo ha pagato 750mila euro, in galera". Lui la umilia: "Un mostro"

28 dicembre 2020 a

Un vergognoso delirio. Talmente vergognoso e talmente delirio che Enrico Mentana ha deciso di rilanciarlo su Instagram. Già, perché l'intemerata da fuori di testa era rivolta contro di lui. Una tizia, infatti, gli ha scritto quanto segue: "Egregio Mentana, se fossi stata pagata come te, con oltre 750mila euro dal ministro dello Sviluppo Economico per 2 mesi di propaganda di regime pro-vaccino, anche io mi sarei prestata alla sceneggiata dell'inoculazione del placebo. Di obbligatorio è solo la galera per voi", conclude sgrammaticata la tizia, aggiungendo l'agghiacciante hashtag "#norimberga2", insomma Mentana come un nazista. E Mentana, da par suo, rilanciando siffatto sproloquio commenta: "I mostri tra noi". E si aggiunge anche che Mentana, il vaccino in pubblico, non lo ha di certo fatto...

