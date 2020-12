Silvio Berlusconi, radicale cambiamento: "Scatoloni pronti", ecco cosa accade dopo vent'anni

28 dicembre 2020 a

a

a

Silvio Berlusconi lascia Palazzo Grazioli. La disdetta del contratto scatterà il 31 dicembre e dal primo gennaio del nuovo anno il leader di Forza Italia dirà addio, dopo oltre vent'anni, alla sua residenza storica a Roma. Stando a quanto scrive l'Adnkronos alla base ci sono ragioni economiche. L'abitazione vanta infatti oltre mille metri quadrati e si trova al primo piano nobile del cinquecentesco edificio appartenente alla famiglia Grazioli. Il tutto per un costo mensile di 40mila euro, Il Cavaliere si trasferirà nella villa Zeffirelli sull'Appia antica, acquistata per oltre 3 milioni di euro nel 2001 e poi prestata in comodato d'uso gratuito al regista fiorentino, suo amico ed ex parlamentare forzista, scomparso nel giugno dello scorso anno.

"Noi non la votiamo". Berlusconi fa sul serio e invoca Mattarella: legge di Bilancio? Per Conte si mette male



Gli scatoloni - prosegue l'Adnkronos - sono pronti. Una cosa è certa la villa sull'Appia antica sarà utilizzata come residenza privata e quindi diventerà off limits per tutti. Politici compresi,





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.