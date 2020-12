Maria Giovanna Maglie difende Matteo Salvini: "Criticato per la foto in cui dona il sangue, vuoi mettere abbracciare un cinese?"

29 dicembre 2020 a

L'ultimo delirio contro Matteo Salvini? Quello che si è scatenato in questi giorni di festa: il leghista non può fare beneficenza. Già, se lo fa, sono insulti, critiche, attacchi, accuse di essere alla ricerca di visibilità. Un calderone di bassezze contro il quale si scaglia Maria Giovanna Maglie, che su Twitter riassume la situazione portando alcuni recenti esempi che dimostrano tutta la malafede contro il leghista: "Pare che l'errore di Salvini sia stato il fotografo mentre faceva volontariato o donava sangue - premette la Maglie -. Vuoi mettere essere sorpreso dal flash con Carola Rackete, mentre abbracci un cinese, mangi Springroll, ti fai una birra di gruppo sui Navigli?", conclude aggiungendo l'hashtag "sempre doppia morale". E, ovviamente, ogni riferimento a Nicola Zingaretti non è puramente casuale.

