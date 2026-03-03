Libero logo
Iran in fiamme
Rogoredo
Referendum Giustizia
Hub Energia

Zingaretti e gli aerei, ecco la priorità-Pd in tempo di guerra: sconcertante

martedì 3 marzo 2026
Zingaretti e gli aerei, ecco la priorità-Pd in tempo di guerra: sconcertante

2' di lettura

Non una bella figura, quella di Nicola Zingaretti e più in generale del gruppo del Partito democratico all'Europarlamento. L'ex governatore della Regione Lazio, oggi eurodeputato e capo-delegazione dem a Bruxelles, nelle scorse ore ha pubblicato un paio di foto sulla propria pagina Instagram. Nella prima, sorridente, si scatta un selfie a bordo di un aereo diretto a Bruxelles

"Nel pomeriggio per regole e diritti dei passeggeri artisti a portare gli strumenti - scrive il fratello di Luca, il Commissario Montalbano -. P.s. Se avessi avuto un violino come Dario Nardella non lo avrei portato con me".

A condire, l'emoji della faccina che piange dalle risate. Frizzi e lazzi tra compagni di partito che hanno lasciato piuttosto interdetti gli utenti. Il momento, infatti, è decisamente critico anche per l'Europa, con la guerra nel Golfo tra Usa-Israele e Iran che rischia di travolgere la nostra economia e mettere i leader comunitari di fronte a scelte difficilissime. In questo senso, battutine e colpi di gomito tra sodali rischiano di risultare piuttosto incomprensibili e indigeribili.

809x577

Non solo: l'agenda europea, com'è giusto e naturale che sia, procede con il suo calendario per certi versi indifferente e impermeabile allo tsunami che si è scatenato fuori dai "palazzi". Ma di certo, da un politico peraltro di grande esperienza come Zingaretti, tanti si sarebbero aspettati maggiore prudenza. Il tema degli strumenti musicali e delle loro custodie a bordo degli aerei appare infatti piuttosto "lunare" rispetto alla stretta attualità. Roba da Scherzi a parte o giù di lì, e infatti Dagospia infierisce su Zinga e i dem: "Mentre il mondo è in fiamme, la priorità del gruppo Pd al Parlamento è europeo è la battaglia per il trasporto aereo degli strumenti musicali".

Non pago, poco dopo (e siamo al 2 marzo, in piena crisi iraniana dunque) Zingaretti condivide una Story, con malcelato orgoglio: la sua battaglia politica è infatti finita pure sul New York Times, con la compagnia tedesca Lufthansa che ha deciso di adeguarsi e cambiare la sua policy al riguardo.

1429x906

"Perché concentrare l'attenzione su un tema così di nicchia?", si domanda Dago che poi pone un interrogativo ancora più feroce e umiliante al principale partito della sinistra italiana: "Lo fanno apposta per perdere voti?". Dubbio legittimo, considerando anche alle parole di Elly Schlein sull'Iran. Già, forse davvero ai dem conviene parlare di tutt'altro.

tag
nicola zingaretti
iran
partito democratico
dario nardella
europarlamento

Iran, la diretta. Colpito consolato Usa a Dubai, rifugio di scienziati nucleari in polvere: si muove la De Gaulle: tensione estrema

Il confitto in anteprima? Iran, chi ha scommesso sul bombardamento incassando milioni: clamorosi sospetti

Istituto Piepoli: numeri clamorosi Sondaggio Piepoli, toghe rosse sotterrate: come votano i 20enni al referendum

ti potrebbero interessare

Iran, difesa nucleare europea: primi sì, che cosa si sta muovendo

Iran, difesa nucleare europea: primi sì, che cosa si sta muovendo

Mauro Zanon
"Più bombe nucleari": siete d'accordo con Macron?

"Più bombe nucleari": siete d'accordo con Macron?

Bruxelles contro tutti, dai raid Usa alle ritorsioni iraniane

Bruxelles contro tutti, dai raid Usa alle ritorsioni iraniane

Mauro Zanon
Christine Lagarde, da chi percepisce uno stipendio: scandalo alla Bce

Christine Lagarde, da chi percepisce uno stipendio: scandalo alla Bce

Carlo Nicolato