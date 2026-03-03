Zingaretti e gli aerei, ecco la priorità-Pd in tempo di guerra: sconcertante

A condire, l'emoji della faccina che piange dalle risate. Frizzi e lazzi tra compagni di partito che hanno lasciato piuttosto interdetti gli utenti. Il momento, infatti, è decisamente critico anche per l'Europa, con la guerra nel Golfo tra Usa-Israele e Iran che rischia di travolgere la nostra economia e mettere i leader comunitari di fronte a scelte difficilissime. In questo senso, battutine e colpi di gomito tra sodali rischiano di risultare piuttosto incomprensibili e indigeribili.

"Nel pomeriggio per regole e diritti dei passeggeri artisti a portare gli strumenti - scrive il fratello di Luca, il Commissario Montalbano -. P.s. Se avessi avuto un violino come Dario Nardella non lo avrei portato con me".

Non una bella figura, quella di Nicola Zingaretti e più in generale del gruppo del Partito democratico all' Europarlamento . L'ex governatore della Regione Lazio, oggi eurodeputato e capo-delegazione dem a Bruxelles, nelle scorse ore ha pubblicato un paio di foto sulla propria pagina Instagram. Nella prima, sorridente, si scatta un selfie a bordo di un aereo diretto a Bruxelles .

Non solo: l'agenda europea, com'è giusto e naturale che sia, procede con il suo calendario per certi versi indifferente e impermeabile allo tsunami che si è scatenato fuori dai "palazzi". Ma di certo, da un politico peraltro di grande esperienza come Zingaretti, tanti si sarebbero aspettati maggiore prudenza. Il tema degli strumenti musicali e delle loro custodie a bordo degli aerei appare infatti piuttosto "lunare" rispetto alla stretta attualità. Roba da Scherzi a parte o giù di lì, e infatti Dagospia infierisce su Zinga e i dem: "Mentre il mondo è in fiamme, la priorità del gruppo Pd al Parlamento è europeo è la battaglia per il trasporto aereo degli strumenti musicali".

Non pago, poco dopo (e siamo al 2 marzo, in piena crisi iraniana dunque) Zingaretti condivide una Story, con malcelato orgoglio: la sua battaglia politica è infatti finita pure sul New York Times, con la compagnia tedesca Lufthansa che ha deciso di adeguarsi e cambiare la sua policy al riguardo.