Annalisa Chirico, sfida al governo e Arcuri: "Non solo morti e contagi, nel bollettino anche il numero di vaccinati"

Obiettivo, il terrore? Chissà. Forse sì. Per certo, Annalisa Chirico ha un suggerimento per il governo e per Domenico Arcuri. Una dritta comunicativa che potrebbe frenare quell'effetto-terrore che domina la nostra società al tempo del coronavirus. Già, perché ora ci sono i vaccini. Il salvifico siero si è finalmente manifestato, è tra noi, pronto - si spera - a proteggerci. E così la giornalista, su Twitter, cinguetta quanto segue: "Oltre al bollettino quotidiano di morti e contagiati, il governo, con il super commissario Arcuri, dovrebbe notificare ogni giorno il numero dei vaccinati e comunicare a ogni cittadino, come in altri paesi, quando e dove potrà vaccinarsi. Rendeteci partecipi, per davvero", conclude Annalisa Chirico. Inappuntabile. L'appello verrà raccolto?

