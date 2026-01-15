L'aria che tira, Annalisa Chirico spiana Barbacetto: "Che pelo, si vergogni lei!"

"Soltanto in Italia non proviamo un filo di imbarazzo nel fare questa difesa d'ufficio dei terroristi di Hamas e i loro fiancheggiatori". Lite furibonda a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo. Gianni Barbacetto, firma de Il Fatto Quotidiano, ha preso le difese di Hannoun, dopo che è stato arrestato per complicità con il terrorismo di Hamas. Così Annalisa Chirico è intervenuta per contestare la sua presa di posizione.
"Ma chi è il terrorista di Hamas? Ma chi te l'ha detto? Garantismo a due facce, ma vergognati", si è difeso Barbacetto. "No, si vergogni lei. Per dire quello che ha detto sul signor Hannoun ci vuole un gran pelo sullo stomaco. Quindi complimenti a lei che difende Hannoun in diretta televisiva", la replica di Chirico. "Io non difendo Hannoun. Difendo i diritti, anche i tuoi. Se ti dovessero trovare con una mazzetta...", le ha fatto notare la firma del Fatto.
Hannoun, Piantedosi: "Per gli investigatori è il capo della cellula italiana di Hamas"Matteo Piantedosi si presenta alla Camera per l'informativa sulla vicenda che coinvolge Mohammad Hannoun, presidente...
"Non mi insegna lei il garantismo - ha proseguito la giornalista -. Nel 2025 il governo italiano ha espulso 217 persone per ragioni di sicurezza nazionale, ovviamente non lo ha fatto attendendo un processo in seguito a una sentenza definitiva. L'ha fatto perché abbiamo degli apparati di sicurezza che hanno ritenuto quelle persone pericolose per la sicurezza nazionale. Il signor Hannoun è una persona pericolosa per le relazioni che ha, per la rete di cui fa parte, che è una rete terroristica".