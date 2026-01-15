L'aria che tira, Annalisa Chirico spiana Barbacetto: "Che pelo, si vergogni lei!"

"Ma chi è il terrorista di Hamas? Ma chi te l'ha detto? Garantismo a due facce, ma vergognati ", si è difeso Barbacetto. "No, si vergogni lei. Per dire quello che ha detto sul signor Hannoun ci vuole un gran pelo sullo stomaco . Quindi complimenti a lei che difende Hannoun in diretta televisiva", la replica di Chirico. "Io non difendo Hannoun. Difendo i diritti, anche i tuoi . Se ti dovessero trovare con una mazzetta...", le ha fatto notare la firma del Fatto.

"Soltanto in Italia non proviamo un filo di imbarazzo nel fare questa difesa d'ufficio dei terroristi di Hamas e i loro fiancheggiatori". Lite furibonda a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo. Gianni Barbacetto , firma de Il Fatto Quotidiano, ha preso le difese di Hannoun, dopo che è stato arrestato per complicità con il terrorismo di Hamas. Così Annalisa Chirico è intervenuta per contestare la sua presa di posizione.

"Non mi insegna lei il garantismo - ha proseguito la giornalista -. Nel 2025 il governo italiano ha espulso 217 persone per ragioni di sicurezza nazionale, ovviamente non lo ha fatto attendendo un processo in seguito a una sentenza definitiva. L'ha fatto perché abbiamo degli apparati di sicurezza che hanno ritenuto quelle persone pericolose per la sicurezza nazionale. Il signor Hannoun è una persona pericolosa per le relazioni che ha, per la rete di cui fa parte, che è una rete terroristica".