Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

L'aria che tira, Annalisa Chirico spiana Barbacetto: "Che pelo, si vergogni lei!"

di
Libero logo
giovedì 15 gennaio 2026
L'aria che tira, Annalisa Chirico spiana Barbacetto: "Che pelo, si vergogni lei!"

1' di lettura

"Soltanto in Italia non proviamo un filo di imbarazzo nel fare questa difesa d'ufficio dei terroristi di Hamas e i loro fiancheggiatori". Lite furibonda a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo. Gianni Barbacetto, firma de Il Fatto Quotidiano, ha preso le difese di Hannoun, dopo che è stato arrestato per complicità con il terrorismo di Hamas. Così Annalisa Chirico è intervenuta per contestare la sua presa di posizione.

"Ma chi è il terrorista di Hamas? Ma chi te l'ha detto? Garantismo a due facce, ma vergognati", si è difeso Barbacetto. "No, si vergogni lei. Per dire quello che ha detto sul signor Hannoun ci vuole un gran pelo sullo stomaco. Quindi complimenti a lei che difende Hannoun in diretta televisiva", la replica di Chirico. "Io non difendo Hannoun. Difendo i diritti, anche i tuoi. Se ti dovessero trovare con una mazzetta...", le ha fatto notare la firma del Fatto.

Hannoun, Piantedosi: "Per gli investigatori è il capo della cellula italiana di Hamas"

Matteo Piantedosi si presenta alla Camera per l'informativa sulla vicenda che coinvolge Mohammad Hannoun, presidente...

"Non mi insegna lei il garantismo - ha proseguito la giornalista -. Nel 2025 il governo italiano ha espulso 217 persone per ragioni di sicurezza nazionale, ovviamente non lo ha fatto attendendo un processo in seguito a una sentenza definitiva. L'ha fatto perché abbiamo degli apparati di sicurezza che hanno ritenuto quelle persone pericolose per la sicurezza nazionale. Il signor Hannoun è una persona pericolosa per le relazioni che ha, per la rete di cui fa parte, che è una rete terroristica".

L'aria che tira: la lite Barbacetto-Chirico

tag
annalisa chirico
gianni barbacetto
l'aria che tira
la7
david parenzo

Salire in cattedra Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo zittisce lo studio: "Meloni... ma quale regime?"

La questione iraniana Iran, Parenzo a L'aria che tira spiana Grimaldi di Avs: "Toh, io non lo ho visto"

L'antennsita Alan Friedman, regressione in tv: smorfiette e urletti

ti potrebbero interessare

Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo zittisce lo studio: "Meloni... ma quale regime?"

Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo zittisce lo studio: "Meloni... ma quale regime?"

Redazione
Chiara Ferragni tornerà popolare come prima?

Chiara Ferragni tornerà popolare come prima?

Chiara Ferragni sgancia la bomba: "Ecco chi mi ha tradito"

Chiara Ferragni sgancia la bomba: "Ecco chi mi ha tradito"

Roberto Tortora
Iran, Parenzo a L'aria che tira spiana Grimaldi di Avs: "Toh, io non lo ho visto"

Iran, Parenzo a L'aria che tira spiana Grimaldi di Avs: "Toh, io non lo ho visto"

Redazione