Alessandra Ghisleri a Omnibus: "Vaccini, il politico in sé ha poca rappresentanza. Si pensi a De Luca..."

Vaccino o non vaccino? In molti dicono ancora "non vaccino". A fare il punto è Alessandra Ghisleri, la sondaggista che non sbaglia mai, ospite in collegamento con Omnibus, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su La7. "Bisogna ricordare i dati - premette la presidente di Euromedia Research -, ancora un cittadino su quattro non vorrebbe vaccinarsi. A questo fa eco e fa cassa di risonanza il fatto che molti operatori sanitari non vogliano anche loro vaccinarsi, lo vediamo tutti i giorni sui giornali". Dunque, la Ghisleri sposta i riflettori sui politici e i loro vaccini in pubblico: "È evidente che il politico in sé non ha grande rappresentanza. Si pensi a Vincenzo De Luca, il suo messaggio è stato facilmente tradotto in un saltare la fila. Credo che più che i politici sarebbe necessario far comprendere il rapporto tra le varianti del virus, il fatto che il vaccino sia attivo anche con le varianti. A ogni parola corrisponde una reazione e le reazioni ultimamente sono quasi sempre collegate a una paura. Quando si parla di variante inglese si teme che il vaccino non sia più utile. Vaccinare i politici è comunque significativo perché vuol dire che loro non sono al di sopra degli altri, è corretto per far vedere che anche loro non sfuggono, come non sono sfuggiti al Covid", conclude Alessandra Ghisleri.

