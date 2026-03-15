Alessandra Ghisleri, incubo terrorismo e attentati: cosa svela il report

Tempi di guerra. E gli italiani temono che, prima o poi, i conflitti li possano riguardare direttamente. Questo è quanto emerge da un sondaggio di Alessandra Ghisleri, proposto su La Stampa. In estrema sintesi: due italiani su tre temono una guerra globale; il 74% del campione, inoltre, teme attacchi terroristici in Europa.
Nel quadro delle preoccupazioni degli italiani, però, resta in testa il caro vita. Inflazione e aumento dei prezzi guidano infatti la classifica con il 44,5%, in crescita di 5,3 punti in meno di dieci giorni. Un balzo che fotografa il peso sempre più forte dei rincari sui bilanci familiari, tra bollette, spesa e servizi. Conseguenze ella guerra.
Accanto all'emergenza economica si rafforza il fronte dell'insicurezza internazionale. La paura della guerra sale dal 11,6% al 18,7%, con un aumento di 7 punti in appena dieci giorni. Nello stesso clima si inseriscono i timori per possibili attentati in Europa, indicati dal 73,6% degli intervistati, mentre il 66,7% teme che le tensioni possano degenerare in un conflitto su scala globale.
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Tra i temi più sentiti c'è anche la sanità. Il 35,1% segnala il sistema sanitario come una delle principali criticità, con un aumento di 2 punti rispetto alla rilevazione precedente. A pesare sono soprattutto i tempi di attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici, percepiti come sempre più lunghi.
Più distanziati gli altri indicatori. Le crisi aziendali e le politiche del lavoro si attestano al 23,3%, in calo di 3,2 punti. Scendono al 23,3% anche gli allarmi legati a scippi e microcriminalità, mentre il timore per il cambiamento climatico e per la fragilità del territorio davanti agli eventi estremi cala al 13,8%, con una flessione di 3 punti.