Alessandra Ghisleri sulla conferenza stampa di Giuseppe Conte: "Infastidisce"

30 dicembre 2020 a

a

a

In diretta, più puntuale che mai, Alessandra Ghisleri smonta la conferenza stampa di Giuseppe Conte. Ospite a L'Aria Che Tira la sondaggista ha commentato il discorso del premier tenuto nella giornata del 30 dicembre. Discorso con cui il presidente del Consiglio ha chiuso l'anno in corso. "Conte questa volta ha scelto una strada istituzionale, di mattina dove tutti possono accedere. Non è un caso - ha subito notato la direttrice di Euromedia Research - se prima delle domande ha fatto introdurre tutti i giornalisti".

Ma - e c'è un ma - la sondaggista ha notato un dettaglio non da poco: "'Diremo, 'faremo' - ha detto in collegamento con Francesco Magnani riprendendo le parole di Conte - utilizzando il futuro non dà la sicurezza di qualcosa che c'è già. E questo infastidisce. Bisognerebbe parlare di presente". Poche, pochissime parole per sintetizzare un pensiero comune.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.