Stefano Tura, gaffe in diretta al Tg3: "Con la variante inglese del Covid...". Dagospia lo sbeffeggia: ma sta scherzando?

Uno scivolone senza precedenti quello di Stefano Tura, corrispondente Rai dal Regno Unito. In collegamento con il Tg3 delle 12, il giornalista ha parlato della “nuova variante del Covid-19 che rende il virus 70 volte più veloce nella trasmissione”. Come spiega Stefano Lorenzetto nell’articolo pubblicato su Italia Oggi, il concetto espresso dall’inviato è sbagliatissimo. Se quello che dice fosse vero, infatti, significherebbe che la variante inglese ha il 7.000 per cento di velocità in più. In realtà, rispetto al ceppo predominante, il virus ha una maggiore capacità di trasmissione che è stata quantificata dal premier inglese Boris Johnson nel 70 per cento. Tura si è sbagliato “solo” di 100 volte.

