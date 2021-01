Alan Friedman, solo lui peggio di Speranza: "Nuovo lockdown, severo e per tutti". Per quanto tempo ci vuole rinchiusi

04 gennaio 2021 a

Un altro lockdown. Questo è quello che invoca Alan Friedman. Il giornalista statunitense fa il punto della situazione sull'emergenza coronavirus in Italia. "Tutti i governi del mondo stanno improvvisando, farei un lockdown nel breve temine per salvarci nel medio termine" spiega a Coffee Break su La7 per poi specificare: "Un mese pulito, netto, severo, pulito in tutta Europa dove non si esce di casa". Insomma, peggio di Roberto Speranza c'è soltanto Friedman.

In collegamento con La7 Friedman si dice preoccupato dai numeri quotidiani: "Se si fa un giorno a casa e uno no non se ne esce". Non solo, perché a breve, il 7 gennaio, le scuole riapriranno: "Il problema esiste ovunque, ma se ci sarà un'impennata dei nuovi contagi sarà legata alla seconda ondata o alla terza?", si chiede condividendo un dubbio che tormenta tanti.

