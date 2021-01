Roberto Maroni ricoverato in ospedale a Varese: "Un malore, è caduto a terra". Lega in ansia

04 gennaio 2021 a

a

a

Ansia e preoccupazione in casa Lega per le ultime notizie che sono giunte in merito alle condizioni di salute di Roberto Maroni. L’ex presidente della Lombardia - nonché ex ministro ed esponente di spicco del partito di Matteo Salvini - è ricoverato in ospedale a Varese a causa di un malore: è sotto stretta osservazione medica in attesa degli esiti degli esami. Da fonti della Lega si apprende che Maroni, 65 anni, è vigile e in attesa di conoscere il suo stato di salute: si trovava in casa quando si è sentito male, cadendo a terra per un mancamento e procurandosi una lieve ferita al volto. Salvini gli ha immediatamente scritto un messaggio e si tiene costantemente aggiornato sulle condizioni dell’ex ministro, al quale ha subito augurato una pronta guarigione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.