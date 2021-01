Laura Torrisi in ospedale: "Una malattia subdola". Terzo intervento in 10 anni, una foto straziante

05 gennaio 2021 a

Un capodanno alternativo quello trascorso da Laura Torrisi. L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato ai suoi follower su Instagram di essere stata operata per la terza volta per endometriosi. La Torrisi ne aveva già parlato: in passato aveva confidato che non era stato facile avere la piccola Martina, la figlia nata dieci anni fa dalla relazione con Leonardo Pieraccioni. L’attrice ha scoperto di soffrire di endometriosi nel 2010, prima di restare incinta, e per questo ha anche sofferto di depressione. Si tratta di una patologia benigna caratterizzata della presenza dell’endometrio – la mucosa che dovrebbe rivestire solo la cavità uterina – all’esterno dell’utero. Tale presenza anomala porta alla formazione di cisti e ha come sintomo principale un forte dolore.

Rispondendo a una follower che ha raccontato la propria esperienza, la Torrisi ha rivelato: “È una malattia subdola che varia da donna a donna, sono felice che tutto sia rientrato per te. Io sono al terzo intervento in dieci anni, ormai sono abituata”. A un’altra fan, che ha detto di avere una figlia 16enne con lo stesso problema, l’attrice ha dato un suo consiglio personale: “Fatevi seguire solo da medici specializzati per questa malattia, perché è subdola e varia da donna a donna e purtroppo non tutti i ginecologi hanno la giusta conoscenza e competenza sull’argomento. Eviterete dolore e tempo perso”.

