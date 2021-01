Alessandra Mussolini completamente senza veli nella vasca, scorci da censura: mai vista così

05 gennaio 2021 a

Hai capito, la Duciona? No, così non si era davvero mai vista. Si parla, va da sé, di Alessandra Mussolini, fresca di definitivo e ufficiale addio alla politica. E si parla della foto che ha dato in pasto ai suoi follower su Twitter. Scatto da urlo: del tutto senza veli, sguardo suadente e occhi truccati, in una vasca da bagno dove le sue nudità sono coperte esclusivamente dall'abbondante schiuma. Ardita, arditissima la Duciona. A corredo dell'immagine, cinguetta sorniona: "Un po' di relaz rilassa la mente e aumenta la creatività! Tante proposte professionali da valutare...". E dunque la lasciamo in pace, immersa nella vasca e desnuda, a valutare tutte queste proposte...

