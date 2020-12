Alessandra Mussolini, "addio alla politica". Una svolta radicale: "Cosa ho scoperto"

23 dicembre 2020 a

Ballando con le stelle ha fatto cambiare idea ad Alessandra Mussolini. L'ex europarlamentare lascia per sempre la politica per la danza. "Il programma di Milly Carlucci stata una esperienza fantastica, non avevo mai ballato prima e non è che avessi fatto corsi di danza o cos'altro. È stata una esperienza anche estrema, a suo modo, perché dovevi imparare una coreografia da professionista". La trasmissione di Rai 1 - per sua stessa ammissione al Tempo - "mi ha fatto conoscere tanti aspetti della mia personalità che ancora non conoscevo o magari erano rimasti nascosti. Ma soprattutto mi ha fatto conoscere tanti muscoli che pensavo di non avere".

Ed ecco che l'addio arriva quasi scontato: "La politica è stata un ciclo che si è chiuso. Per me è stata ovviamente importante. È chiaro che quando una persona fa tanti anni di politica poi l'esperienza resta dentro. Però i cicli si aprono e si chiudono. Bisogna essere sempre pronti e aperti per le nuove cose e non rimpiangere mai nulla perché perfettamente inutile". E da buona passionale e istintiva come si descrive una nuova vita è assicurata.

