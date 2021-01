Salute, la giovane Teoaana lancia la linea di cosmetici Aaaaasix

05 gennaio 2021 a

La bellezza è un dono di Dio, lo diceva Aristotele. Ma la bellezza va difesa e tutelata ed è quello che ha pensato Teoaana creatrice della linea di cosmetici a base naturale AAAAASIX. Georgiana, 33 anni inizia la sua avventura come stilista, studia a Londra e a Milano, dove trova la sua collocazione anche come imprenditrice. La sua pelle e la sua filosofia non sopportano la cosmesi a base chimica, quindi inizia uno studio approfondito sull’utilizzo di olii a base naturale senza additivi, la sua ricerca diventa passione ed i risultati ottenuti per un uso personale accendono come nelle migliori storie l’idea di poterle portare sul mercato. Un settore non facile, ma Teoaana confortata dai risultati dopo due anni di duro lavoro porta alla meta la nascita della sua start up AAAAASIX con sede a Milano. Il sito internet con la vendita on line dei suoi prodotti (www.aaaaasix.it) corona un’avventura piena di sogni e di ambizioni.

Tutti i prodotti derivano da agricoltura biologica attentamente selezionata e sono integrati con la vitamina E, che ne moltiplica l’effetto anti-aging naturale. La collezione base è costituita da quattro olii: l’olio di Carota è sicuramente quello più raro perché difficile da trovare in commercio fino ad ora; poi ci sono quelli di Avocado e di Cocco, ultimo, certamente non per importanza è l’olio di Argan particolarmente apprezzato per le sue proprietà cosmetiche.

Teoaana ha sperimentato su se stessa e sulla sua pelle molto delicata e sensibile, arrivando alla conclusione che nel tempo gli olii sono gli unici a creare dei benefici reali. Ogni prodotto ha una sua funzione specifica, quello di Argan e quello di Cocco sono multiuso e possono essere usati quotidianamente per la cura della pelle. Quelli di Avocado e Carota sono profumati con essenza all’incenso e servono specificatamente per combattere i segni del tempo. Gli olii possono essere usati sia da donne che uomini. Teoaana e la sua start up sono pronti per sfidare i colossi della cosmetica, ponendo attenzione anche alla sostenibilità anche delle confezioni. Nulla è lasciato al caso da questa giovane imprenditrice che ha registrato per il mercato mondo i suoi prodotti ed il suo marchio. Ci sono le potenzialità e le capacità per ritagliarsi un posto nel mercato della bellezza. La mitologia ci ricorda che la Georgia è terra di miti e legende, mentre l’Italia è leader nel mondo nella cosmetica, Teoaana unendo queste due anime porterà innovazione e nuove visioni in un mondo dove la bellezza e il piacere sono gli elementi integranti.

