Roberto Maroni, fonti leghiste: "È sveglio, ma la situazione è più complessa di un lieve malore"

05 gennaio 2021 a

Roberto Maroni sta bene dopo il malore che lo ha colpito nella giornata del 4 gennaio. L'ex governatore della Regione Lombardia è tuttora ricoverato presso l'ospedale di Circolo di Varese, ma chi lo ha sentito assicura che le sue condizioni sono buone ed "è sveglio". "A Maroni - ha voluto mandare un suo pensiero anche Matteo Salvini - ho fatto i miei auguri personali. Sto seguendo da lontano, con tutte le cautele del caso, la situazione". Il leader della Lega, interrogato sul ricovero a margine della visita all’ospedale in Fiera a Milano, ha detto: "Maroni è cosciente e tranquillo. So che è nelle mani dei migliori medici, come tutti i pazienti lombardi. Speriamo che non ci sia nulla di più rispetto a ieri".

L'ex ministro dopo i primi controlli è stato sottoposto ad accertamenti più approfonditi. Il Giorno, citando fonti leghiste, parla di "una situazione più complessa rispetto al lieve malore di cui si era parlato ieri sera". Per il quotidiano i medici devono ancora accertare cosa gli abbia provocato il mancamento.

