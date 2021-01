Roberto Maroni, "è stata dura". Accertamenti neurologici dopo il malore, l'ex governatore è tornato a casa

06 gennaio 2021 a

"È stata dura". Roberto Maroni è stato dimesso dall'ospedale dove era stato ricoverato in seguito ad un malore. L'ex ministro degli Interni e governatore della Lombardia, uscito dall'istituo Besta, ha rassicurato la Lega e i tanti sostenitori che gli sono stati vicini sui social in queste ore: "È stata dura ma ora è tutto sotto controllo". Intervistato dal quotidiano Prealpina, il popolare Bobo una volta tornato a casa ha spiegato nel dettaglio: "Mi sto sottoponendo agli accertamenti del caso, ma il peggio è passato". Proprio per sottoporsi ad accertamenti ulteriori, Maroni era stato trasferito all'Istituto neurologico Besta di Milano, dopo essersi sentito male e accasciato a terra nella sua casa di Lozza, vicino a Varese.

