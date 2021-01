Maria Giovanna Maglie contro Sergio Mattarella: "Nuove regole al giorno e lui cosa fa?"

06 gennaio 2021 a

Altro duro attacco. Maria Giovanna Maglie punta ancora il dito contro Sergio Mattarella. Il motivo? Il presidente della Repubblica asseconda le scellerate idee del governo. Tra queste il tran tran delle zone a colori in base alla regione e all'emergenza coronavirus. "E Mattarella firma... - esordisce la giornalista con un cinguettio al vetriolo - venghino signori venghino, nuove regole per 5 giorni diverse ogni giorno e poi a scelta colori per ogni regione. Quali? Non si sa, sorpresa all'ultimo minuto. E Mattarella che fa? Firma, che domande".

Pochi mesi fa la Maglie aveva richiamato il capo dello Stato all'ordine. L'accusa era quella di chiedere all'opposizione di dare una mano a evitare la figuraccia finale al governo. "Caro Mattarella - è stato il suo spiazzante commento -, anche no".

