Matteo Renzi e la battuta contro Sandra Lonardo, la chiama Lady Mastella e lei replica: "Lui né Sir né gentleman"

Sandra Lonardo Mastella, moglie del primo cittadino di Benevento e senatrice del gruppo misto, non ha gradito la battuta che Matteo Renzi ha fatto contro di lei. Nella sua ultima e-news, infatti, il leader di Italia Viva è tornato all’attacco del governo minacciando l'uscita delle due ministre renziane - Elena Bonetti e Teresa Bellanova - se non si darà ascolto alle sue proposte. L’ex premier si è detto anche pronto a un confronto con Giuseppe Conte in Senato, aggiungendo che se il presidente del Consiglio ricorrerà ai “responsabili” per sostituire Iv, loro non grideranno allo scandalo. E parlando proprio di responsabili, Renzi ha fatto riferimento a Sandra Lonardo, chiamandola “Lady Mastella”. “Con ironia maschilista, ai limiti del sarcasmo sessista, il senatore Renzi mi chiama Lady Mastella... Non comprendo questo tentativo di stalkeraggio nei miei confronti, fuorviante e patetico – ha commentato la senatrice -. Io sarò una Lady, ma lui non è né un Sir né un gentleman”.

