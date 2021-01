Clemente Mastella a L'aria che Tira su Giuseppe Conte: "Perché è completamente fott***"

04 gennaio 2021 a

a

a

Il Conte-ter bocciato sul nascere. Clemente Mastella, in collegamento con L'Aria Che Tira su La7, nega l'ipotesi dell'ennesimo governo guidato da Giuseppe Conte: "È una sciocchezza politica, perché portare a una crisi parlamentare quando i soggetti sono gli stessi?". Per il premier dunque non resta che un'unica alternativa: andare al voto. "Fossi in lui - prosegue alle telecamere di La7 il sindaco di Benevento - cercherei un compromesso ma se non si trova andrei alle urne, perché o Conte rimane in sella o è completamente fot**".

Poi la frecciatina a Matteo Renzi, non solo reo di aver minato la tenuta del governo. "Il leader di Italia Viva attacca la Senatrice Sandra Lonardo. Mia moglie - controbatte sentitosi tirato in causa - appoggia l'istanza dei Cinque Stelle, è lo stesso principio che ha animato Renzi quando, pur avendo contrasti palesi e notevoli coi 5 Stelle ha fatto il colpo di genio dell'alleanza di governo coi grillini". Insomma, non c'è da stupirsi di nulla.

Clicca qui per vedere l'intervento di Mastella a L'aria che tira

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.