L'aria che tira, "grazie Myrta per farmi parlare". Maria Giovanna Maglie esordisce così: ce l'ha con la Palombelli

07 gennaio 2021

Un messaggio indiretto a Barbara Palombelli? Maria Giovanna Maglie, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, dice la sua su Donald Trump e quanto accaduto le scorse ore a Washington, con il Parlamento letteralmente occupato dai sostenitori del presidente uscente.

Prima, però, una premessa un po' velenosa: "Mi fa piacere che tu mi faccia parlare, ho avuto già qualche occasione in cui lo strillo all'oddio oddio violazione della democrazia aiuto era tale che parlare era quasi impossibile". Il riferimento, ribadito anche su Twitter, era alla ospitata della Maglie a Stasera Italia su Rete 4, domenica sera a botta calda. La giornalista trumpiana aveva definito "serataccia" quella trascorsa in collegamento con la Palombelli, a causa non della conduttrice ma dei suoi ospiti, tra cui Alan Friedman, tutti schierati contro Donald in assetto para-militare.

