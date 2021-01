Washington, l'interrogativo di Enrico Mentana: "Come è stato possibile entrare nel Congresso così facilmente?"

07 gennaio 2021 a

"Come il coltello nel burro". Anche Enrico Mentana solleva un quesito su quanto accaduto in America il 6 gennaio. Il direttore del Tg La7, dopo lo speciale sull'assalto al governo, si è lasciato andare a una confessione: "C'è un interrogativo, non si capisce come sia stato possibile che i sostenitori repubblicani di Donald Trump siano riusciti a entrare così facilmente in Campidoglio". Lo stesso sospetto era stato avanzato anche da Ignazio La Russa. Il senatore di Fratelli d'Italia, in collegamento con L'Aria Che Tira aveva premesso di non essere un complottista, ma per tutti una falla nella sicurezza c'è stata eccome.

